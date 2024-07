Bayer Leverkusen negocia por una joya de Barcelona

Bayer Leverkusen ha puesto sus ojos en LaLiga y ha encontrado a una joven promesa española para incorporar a su plantel en este mercado de verano. Se trata de Pablo Torre, jugador de FC Barcelona de 21 años y que no tendría hueco en la plantilla la próxima temporada.

Leverkusen quiere seguir pescando en el fútbol español

Después de ganar la Bundesliga, Bayer Leverkusen está explorando todos los frentes para reforzar su plantel de cara a su regreso a la Champions League. Uno de donde han sacado varios jugadores recientemente es, por la nacionalidad de Xabi Alonso, el español. En 2023 consiguieron que Grimaldo firmara como agente libre, en invierno trajeron cedido a Borja Iglesias y hace unas semanas firmaron por 18 millones de euros a Aleix García, procedente de Girona. Este último fue compañero de equipo la pasada temporada de su nuevo objetivo.

Las Aspirinas están negociando con Barcelona la incorporación del también centrocampista Pablo Torre en calidad de cedido. Esta promesa no tiene proyección según el club blaugrana para el primer equipo y estarían dispuestos a dejarle marchar. No obstante, el Barça busca que sea un traspaso permanente y no un préstamo, algo con lo que Leverkusen no está de acuerdo. Las conversaciones se vienen mantieniendo desde hace varios días.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Una gran promesa que podría explotar con Xabi Alonso?

Hace escasos años, Pablo Torre era considerado uno de los prospectos españoles más a tener en cuenta a largo plazo. En la temporada 2021/22 y con 19 años se echó a la espalda a Racing de Santander, equipo de la tercera categoría del fútbol español, registrando diez goles y nueve asistencias en liga. Barcelona pagó cinco millones de euros para hacerse con él pero en su primera temporada apenas tuvo minutos con el primer equipo ni con el filial. En Girona, equipo revelación en LaLiga la pasada temporada, disputó 24 partidos de liga pero su rol fue principalmente de banquillo. Xabi Alonso confía en poder rescatar su potencial como ya ha hecho con otros jugadores, la cuestión es qué club de los dos termina cediendo, si es que alguno lo hace.