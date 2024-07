Guirassy no pasa el reconocimiento médico con Borussia Dortmund

Cuando todo estaba encaminado al anuncio oficial, el fichaje de Serhou Guirassy por Borussia Dortmund está más en duda que nunca. El delantero no ha pasado las pruebas médicas con el club negriamarillo al detectársele una lesión sorpresa.

Una lesión tuerce todo en el último momento

En lo que parecía una alegre jornada de martes en Dortmund, con el primer equipo regresando a los entrenamientos, todas las alarmas han saltado con el que estaba destinado a ser su fichaje estrella. Las Abejas habían llegado a un acuerdo con Guirassy para su fichaje, pagando su cláusula de rescisión de 19 millones de euros a Stuttgart. El delantero estaba en la ciudad deportiva para pasar el reconocimiento médico y, durante la mañana, ya había conocido a Nuri Sahin y a sus nuevos compañeros.

El BVB ha anunciado en un escueto comunicado oficial que han detectado durante las pruebas a Guirassy una lesión que requerirá de más exámenes. El fichaje, que se iba a anunciar de forma inminente, se deberá retrasar.

Según BILD, la lesión que se le ha podido detectar al guineano es una que vendría arrastrando desde hace varios meses y que todavía no está curada al 100%. En el mes de enero ya se perdió por una lesión en el muslo el inicio de la Copa África con Guinea y, en la primera vuelta, algunos partidos de Bundesliga con Stuttgart por una dolencia similar. Los directivos de Borussia Dortmund han pedido una segunda opinión a un especialista y, hasta que no se dé el visto bueno, no se firmará el contrato.

¿Se caerá el fichaje de Guirassy por Borussia Dortmund?

Cuando el acuerdo estaba listo, todo se va a retrasar unos días o incluso más. Según informa Sky, es posible que no haya claridad en este asunto hasta la semana que viene. Todo esto levanta muchas dudas sobre si el fichaje finalmente se llevará a cabo o no. Guirassy aterrizaba en Dortmund como una pieza indiscutible para la próxima temporada, después de haber anotado 30 goles en 30 partidos oficiales disputados en el pasado curso. Todos en Westfalia estarán atentos a lo que suceda en los próximos exámenes médicos porque, si tampoco los supera el atacante, deberán cambiar drásticamente sus planes.