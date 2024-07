La lesión de Davies, ¿un cambio de planes en el mercado de Bayern?

La lesión de Alphonso Davies en las semifinales de la Copa América contra Argentina ha encendido muchas alarmas en FC Bayern München ya que, dependiendo del diagnóstico, los planes que el club y el jugador tengan para este mercado pueden trastocarse. Termina contrato con la entidad muniquesa en 2025.

Su sueño en la Copa América tuvo un amargo final

Todos los esfuerzos de Alphonso Davies estaban puestos en liderar a la selección de Canadá y hacer un buen papel en la Copa América. Hasta ahora todo iba sobre ruedas, alcanzando las semifinales y siendo nombrado capitán del combinado norteamericano. Sin embargo, en el encuentro contra Argentina todo se torció. En el segundo tiempo y por detrás en el marcador, el lateral sufrió una dura entrada de Montiel y, aunque intentó regresar al partido, sus dolores en el tobillo le obligaron a salir sustituido.

Si bien desde Canadá afirmaron que sus dolencias empiezan a remitir, en FC Bayern están muy atentos al verdadero alcance de la lesión por la situación contractual del lateral. Davies podría salir como agente libre en 2025 y este es el último verano en que podría generar beneficios para Los Bávaros con una venta. Si la lesión es grave, las opciones de traspasarle se reducirían drásticamente, aunque hasta hace poco la intención del club era la de convencerle para renovar.

¿Afectará esto a un posible fichaje de Davies por Real Madrid?

Las propuestas para extender su contrato en Múnich no han convencido para nada a Davies. Según Bild, pide 16 millones millones de euros por temporada con variables, mientras que Bayern no quiere subir de 13. Los rumores de una salida a Real Madrid se acrecentan y el jugador no ve con malos ojos mudarse a España. No obstante, si su recuperación es tardía, no se espera que Los Merengues intenten negociar su traspaso en esta ventana. De ahí que pueda cobrar mucho más sentido su fichaje en 2025, aunque para ello el canadiense debería estar dispuesto a aguantar un año más en Alemania y marcharse como agente libre.