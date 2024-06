Bayer Leverkusen rechazó la primera oferta del FC Bayern München por Jonathan Tah

Bayer Leverkusen dijo que “no” a la primera oferta del FC Bayern München por Jonathan Tah: la misma no llegaba a los 20 millones de euros.

Rechazado el primer ofrecimiento del FC Bayern por Tah

Continúa el tire y afloje entre el último campeón y el Rekordmeister, según SPORT BILD. Mientras el Bayer 04 valora en 40 millones de euros a Tah, los de Múnich apenas ofrecen la mitad, priorizando que el defensor ha manifestado su deseo de trasladarse a Säbener Straße.

Debido a que las valoraciones difieren tanto, Leverkusen está cambiando sus directrices. Al principio se decía que ningún jugador de primer nivel debería marcharse gratis. Esto puso a los bávaros en una mejor posición, porque el contrato de Tah solo dura por un año más.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Si los bávaros no se acercan a lo pedido por Leverkusen, no habrá venta

Sin embargo, ahora hay otra mentalidad dentro de la directiva: no fortalecer a su competidor directo. Esto significa que, si no hay una oferta del FC Bayern adecuada desde el punto de vista del Werkself, no habrá negociaciones. Incluso a riesgo de que en 2025 quede libre.

La decisión final sobre el destino de Tah la tomará Werner Wenning. El ex director general de Bayer AG es presidente del comité de accionistas de los futbolistas y representa a la farmacéutica allí. Wenning defiende un rumbo claro: no hacer concesiones con las estrellas y mantenerse firme en priorizar lo mejor para la institución.