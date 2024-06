¿Quién se merece ser el delantero titular de Alemania: Havertz o Füllkrug?

Las actuaciones de Niclas Füllkrug en Alemania reabrieron el debate sobre su titularidad en lugar de Kai Havertz; el preferido de Julian Nagelsmann.

Havertz y Füllrkug, dos realidades diferentes en la selección de Alemania

El delantero del Borussia Dortmund volvió a brillar en la Eurocopa, a pesar de contar con muy pocos minutos. Igual que en los anteriores enfrentamientos ante Escocia y Hungría, con Suiza inició el duelo en el banquillo. Sin embargo, su desempeño en 76 minutos de 270 posibles ha sido brillante.

Con menos tiempo para mostrarse que Havertz (que, sobre el césped, no ha tenido mucha puntería después de jugar 211 minutos), Füllkrug suma más aciertos que el atacante del Arsenal, cuya presencia en la alineación de Alemania antes de la Eurocopa ya alimentó el debate.

El ex Bayer Leverkusen acumula un solo gol: el que marcó a Escocia desde el punto de penal. Mientras tanto, su compañero ya ha celebrado dos. No solo ante el combinado británico, sino también contra Suiza, de gran valor para su equipo, que consiguió el primer lugar del grupo A.

Con ese tanto también hizo historia, ya que Igualó a Oliver Bierhoff con un registro casi inédito para su país en la historia de la Eurocopa: desde Inglaterra 1996, nadie en el conjunto germano había anotado dos goles en un mismo torneo entrando al terreno de juego como suplente. Pensando en el futuro, esa copa terminó con coronación. La actualidad del ex Werder Bremen no se ataña solamente a Julian Nagelsmann. Desde su debut en noviembre del 2022, ningún jugador marcó más goles que él. Ni el mismo Havertz.

Sin embargo, Nagelsmann no dará el brazo a torcer

Aun así, el seleccionador parece que no cambiará de opinión. En sus declaraciones en rueda de prensa, tras el último partido, celebró el momento de Füllkrug, pero no mostró señales de cambios en su once:

«De nuevo hizo un buen gol. Es importante que los suplentes sean jugadores capaces de marcar goles decisivos. Analizamos a los rivales para elegir la alineación titular y luego puedes meter a distintos jugadores desde el banquillo».

Esas palabras, salvo sorpresa, auguran la continuidad del once mostrado en la fase de grupos. Sin embargo, el debate está abierto en Alemania, que ven a su revulsivo como un buen recambio. Para la opinión pública, el único que no lo entiende es el DT.