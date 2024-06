VfB Stuttgart quiere reemplazar a Guirassy por Füllkrug

Ante la posible marcha de su gran referencia ofensiva, VfB Stuttgart quiere dar un golpe sobre la mesa y el objetivo es Niclas Füllkrug. Los Suabos, conscientes de que Guirassy puede acabar en Borussia Dortmund, se han propuesto hacerse con el actual ‘9’ de Las Abejas para reemplazarle.

Los Suabos están hartos de juegos

Ser la gran revelación de la temporada y el subcampeón de la Bundesliga le ha salido bastante caro a VfB Stuttgart, ya que en este mercado todo apunta a que habrá un éxodo de jugadores. Ito ya ha firmado por FC Bayern, Anton está a una firma de ser nuevo jugador de Borussia Dortmund y Guirassy anunció al club recientemente que también quiere marcharse. Viendo cómo sus competidores en la Bundesliga están arrebatándoles a sus titulares, ahora quieren responder con la misma moneda.

Tal y como informa Sky Alemania, el club sureño planea reforzar su delantera con el punta titular del BVB, Niclas Füllkrug. El futuro del internacional germano en Westaflia no está determinado ya que, pese a su buen rendimiento, Dortmund está tras los pasos de Guirassy y el guineano podría enviarle al banquillo. Por ello, no es nada descartable un intercambio de piezas, aunque todavía no hay oferta formal.

¿Qué encaje podría tener Füllkrug en Stuttgart?

Niclas Füllkrug, a sus 31 años, ha sido durante esta pasada temporada un imprescindible en los planes de Borussia Dortmund y, en caso de cambiar de equipo, su posición sería aún más importante. Guirassy anotó 30 goles en 30 partidos oficiales en Stuttgart en 2023/24 y su escudero, Deniz Undav, otros 19. El futuro de este último también está en duda ya que, si bien quiere permanecer en Stuttgart, la entidad todavía no ha ejercido la opción de compra de su cesión y Brighton quiere convencerle para que regrese a Inglaterra. En caso de que Undav tampoco esté, Füllkrug sería la única gran referencia ofensiva de un equipo que jugará en Champions League. Queda por ver si está dispuesto a ese cambio de aires tras la Eurocopa y si Dortmund y Stuttgart llegarán en común.