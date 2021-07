Bayer Leverkusen refuerza su defensa con Mitchel Bakker

En busca de defensores para el equipo de Gerardo Seoane, Bayer Leverkusen ficha a Mitchel Bakker con un contrato de cuatro años.

LEVERKUSEN BUSCA ENDURECER SU LÍNEA DEFENSIVA

Más allá de que Leverkusen fue el tercer equipo de la Bundesliga con menos goles recibidos en la temporada pasada, su defensa sigue siendo uno de sus puntos flacos. Obligado también por la triple competencia y alguna posible lesión que se pueda dar durante la campaña, el recambio necesario hace que se puntualice en la búsqueda de jugadores para la retaguardia.

Para la 2021-22, el club se puso el objetivo de conseguir dos nuevos defensores: Un central y un lateral izquierdo. Ahora, Bayer Leverkusen ha conseguido parcialmente su objetivo, con la llegada del internacional Sub-21, Mitchel Bakker. El director deportivo, Simon Rolfes, se mostró contento por su llegada:

“Bakker es un jugador dinámico y técnicamente dotado en la banda cuyo perfil encaja perfectamente con el Bayer 04. Todavía es joven y capaz de desarrollarse, pero ya ha adquirido experiencia al más alto nivel en un club europeo de primer nivel. Mitchel fue un jugador importante para el PSG, especialmente bajo la dirección del entrenador Thomas Tuchel, y aumentará la calidad de nuestra plantilla. Estamos seguros de que le espera un futuro exitoso”.

PSG QUEDA AL ACECHO DE UN POSIBLE REGRESO

Aunque no se confirmaron las cifras oficiales, Kicker informa que Die Werkself pagará alrededor de siete millones de euros al Paris Saint-Germain por el traspaso. Si bien el Bayer 04 firmó un contrato de cuatro años hasta 2025 con Bakker, L’Equipe afirma por su parte que el PSG se ha reservado una opción de recompra por el jugador de 21 años, ya que no quieren desprenderse tan fácil del lateral en caso de que su crecimiento siga en aumento. Nadie de ambas instituciones han confirmado si esto es real o no.

Bakker se mudó del Ajax de su país a París en una transferencia gratuita durante el verano de 2019. Allí, jugó 27 partidos en la Ligue 1 y diez por la Liga de Campeones, donde salió desde el banco por las ausencias de lesión de Juan Bernat y Layvin Kurzawa. Además, cuenta con diez apariciones en la selección sub-21 de la Oranje, donde participó de la última Eurocopa de la categoría.

Para el propio jugador, el cambio al club de las Aspirinas significa “una oportunidad para dar el siguiente paso de mi desarrollo en un club atractivo”: