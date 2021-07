El récord que Jude Bellingham perdió en esta Eurocopa

Hace unos días los fans de Borussia Dortmund podían presumir de que Jude Bellingham se convertía temporalmente en el jugador más joven en disputar un partido de Eurocopa, y hoy estuvieron a punto de celebrar otro mucho mejor. Con 18 años y 12 días, el mediocampista de Los Borussos estuvo a punto de convertirse en el futbolista mas joven de la historia en ganar esta competición, pero la derrota de Inglaterra en la final contra Italia lo impidió.

Jude Bellingham debutó como profesional con 16 años

Lo de saltarse escalones de formación no es nada nuevo para Bellingham. Después de rechazar ofertas de varios clubes de Inglaterra y Europa para que se uniera a sus categorías inferiores, el centrocampista completó su primera temporada como profesional con su club natal, Birmingham City, teniendo apenas 16 años de edad. Su desempeño en la Segunda División inglesa fue tal que tras completar su primera campaña fue vendido a Borussia Dortmund por 23 millones de euros. Su venta libró al Birmingham de un buen aprieto financiero y como agradecimiento terminaron retirando su dorsal.

Con la Selección Inglesa también ha llevado un ritmo similar. En noviembre de 2020 entró a su primera convocatoria con la absoluta y el pasado 23 de marzo debutó en la goleada por 5:0 sobre San Marino. La extensión del límite de jugadores por país para la Eurocopa disipó cualquier duda sobre si entraría en la lista oficial de Gareth Southgate o no. Si bien su participación ha sido bastante limitada, teniendo a Rice, Phillips y Henderson por delante, todos se deshacen en elogios hacia Bellingham.

En el encuentro contra Croacia, Bellingham se convirtió durante seis días en el jugador más joven en disputar un partido de Eurocopa con 17 años y 349 días. Le terminó superando el polaco Kacper Kozlowski, de 17 años y 246 días, quien entró como suplente de Polonia contra España.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en iVoox.

El récord se lo queda Renato Sanches

De no haber caído Inglaterra en la tanda de penales, Bellingham habría pasado a la historia también como el jugador más joven en levantar la Eurocopa. No podremos saber si habría sido temporal o no, pero sí sabemos quién se quedará con ese logro. Y es un viejo conocido de la Bundesliga, Renato Sanches, que lo consiguió en la Eurocopa de 2016 con 18 años y 328 días.

Por suerte para Jude Bellingham no le faltarán oportunidades ni talento para alzarse con más trofeos. La próxima será el año que viene, en el Mundial de Qatar. Veremos si esta vez Inglaterra es puntual a la cita.