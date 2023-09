En las últimas horas, se ha hecho oficial la gran noticia. Bayer Leverkusen renueva el contrato de Exequiel Palacios hasta 2028.

Leverkusen renueva el contrato de Palacios en una muy buena sintonía

“Exequiel Palacios se ha consolidado como un jugador sumamente importante para nuestro Werkself. El que fuera parte de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar enmarca sus cualidades como jugador y también como persona”, explicó Simon Rolfes, director deportivo de Bayer 04.

“Exequiel le da a nuestro equipo una extraordinaria potencia y agresividad futbolística, así como habilidades estratégicas y de juego.

Estamos convencidos de que en el futuro podrá desempeñar un papel aún más central”.

Después de poco más de tres años y medio en Leverkusen, Palacios, de 24 años, se encuentra contento con su renovación.“El club ha cumplido con todas mis expectativas. Me siento muy cómodo en Leverkusen; aquí siempre he podido desarrollarme más como jugador. El gran nombre de Bayer 04 en mi país natal hizo que siempre estuviera en la mira de la “Albiceleste”, con la que me convertí en campeón sudamericano y campeón del mundo. Ahora también quiero celebrar el éxito del equipo negro y rojo”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Próximos encuentros del Bayer Leverkusen

30/09/23, Bundesliga

Mainz vs. Bayer 04 Leverkusen



05/10/23, UEFA Europa League

Molde vs. Bayer 04 Leverkusen



vs. Bayer 04 Leverkusen 08/10/23, Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Köln



Bayer 04 Leverkusen vs. 21/10/23, Bundesliga

Wolfsburg vs. Bayer 04 Leverkusen