Bayern cae ante Heidenheim y Leverkusen quedó a una victoria de ser campeón de la Bundesliga

FC Bayern München cayó en su visita a Heidenheim y Bayer Leverkusen triunfó ante Union Berlin. La Xabineta quedó a un paso del título.

Un primer tiempo donde de tanto buscar, se concretó

No cabe ninguna duda de que después del golpazo en Der Klassiker, FC Bayern München no tenía otra que salir a buscar los tres puntos en un campo que no es nada fácil. Heidenheim, lejos de ser candidato a descender, está en la mitad de la tabla y viene siendo una de las grandes sorpresas de la temporada.

Con todo ese condimento, arrancó un partido con un equipo bávaro con la pelota entre los pies, pero sin tanta claridad para crear ocasiones de gol en los primeros 30 minutos. Recién en el minuto 38, Gnabry quedó solo por el costado derecho donde asistió a Harry Kane para que marque la primera ventaja del encuentro. Y cuando la primera mitad parecía terminar, el asistidor se convirtió en goleador para una primera mitad que terminó con sonrisa.

Heidenheim sorprendió a Bayern en la segunda mitad

La segunda mitad arrancó como un ejemplo de lo que fue la temporada para los bávaros. El conjunto de Tuchel se desconectó del partido y los locales aprovecharon bajo todo punto de vista. Primero, Kevin Sessa marcó el descuento y, luego, Tim Kleindienst con asistencia de Beste (cuando si no) fue el autor de la igualdad del partido.

Y cuando se esperaba una reacción desde el lado del Rekordmeister, pasó todo lo contrario. Heidenheim era el que buscó con más insistencia la victoria y faltando 10 minutos para el cierre del partido, Kleindienst firmó su doblete y terminó de hundir a los Bávaros.

Con esta derrota de Bayern y la victoria de Bayer Leverkusen, si estos últimos ganan su próximo partido ante Bremen en el BayArena serán los nuevos campeones