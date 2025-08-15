Bayern descarta a Woltemade y va por Nkunku

El traspaso de Nick Woltemade al Bayern München está prácticamente descartado, salvo que ocurra un giro inesperado antes del cierre del mercado. Stuttgart ha rechazado cualquier posibilidad de negociación. Hasta el momento, no se han registrado movimientos que puedan reactivar la operación.

Ante este panorama, la directiva bávara ha decidido centrar sus esfuerzos en Christopher Nkunku. El club mantiene conversaciones con el Chelsea, en busca de un acuerdo beneficioso. La operación entre Bayern y Nkunku, iniciada en enero, sigue en pie.

Bayern pasa de Woltemade y va por Nkunku

El Chelsea, por su parte, solo contempla la posibilidad de una venta definitiva de Nkunku. La entidad londinense espera cerrar una transferencia cercana a las 35-40 millones de libras esterlinas. Este valor, convertido a euros, representa una inversión considerable para el equipo alemán.

El Bayern, sin embargo, prefiere negociar una cesión antes que pagar la cifra exigida. Esta postura refleja una estrategia prudente en materia financiera. El club busca reforzarse sin comprometer de manera excesiva su presupuesto.

Nkunku ve con buenos ojos un posible traspaso a la Bundesliga. El jugador considera que un proyecto como el del Bayern puede potenciar su rendimiento. Además, tendría la oportunidad de competir por títulos nacionales e internacionales.

La decisión final dependerá de la flexibilidad del Chelsea y la insistencia del Bayern. Con el mercado próximo a cerrarse, las negociaciones podrían intensificarse en las próximas horas. La afición espera una resolución favorable que permita incorporar al delantero francés.

Si se concreta, Nkunku podría convertirse en un fichaje clave para la temporada. De lo contrario, el Bayern deberá buscar alternativas rápidas. La planificación deportiva depende de este movimiento en los últimos días del mercado.