Chelsea rechaza la oferta de Dortmund por Chukwuemeka

Borussia Dortmund ha dado un nuevo paso para intentar fichar a Carney Chukwuemeka. El club alemán presentó una oferta formal al Chelsea, valorada en 20 millones de euros. La propuesta incluye un préstamo, obligación de compra y una cláusula de reventa elevada.

Esta fórmula busca asegurar al futbolista a largo plazo, pero con un desembolso inicial reducido. El Dortmund confía en que el mediocampista pueda adaptarse rápidamente a la Bundesliga. Además, consideran que la inversión puede ser rentable en un futuro traspaso. Sin embargo, la reacción del Chelsea fue inmediata y contundente.

Chelsea rechaza la propuesta y considera “insultante” la oferta por Chukwuemeka

El Chelsea rechazó la propuesta del Borussia Dortmund sin dejar margen para una renegociación en esos términos. El club londinense no está de acuerdo con una cesión obligatoria, prefiriendo un traspaso directo. Consideran que el valor de Chukwuemeka requiere una venta permanente desde el inicio.

En Londres, la oferta fue calificada como “insultante” por la estructura de pago propuesta. Los directivos creen que el jugador tiene mercado suficiente como para obtener una mejor operación. Varios clubes ya se han acercado para negociar una compra definitiva.

Carney Chukwuemeka, de 20 años, sigue siendo una pieza con gran proyección en la plantilla del Chelsea. Aunque ha tenido pocas oportunidades esta temporada, su potencial sigue atrayendo interés. El futbolista podría ver con buenos ojos una salida para sumar minutos de juego.

Por ahora, el Borussia Dortmund deberá decidir si presenta una nueva oferta más atractiva. Con el mercado de fichajes avanzando, el tiempo para negociar se acorta. El Chelsea, mientras tanto, mantendrá abiertas conversaciones solo con clubes dispuestos a pagar de forma directa.

El desenlace dependerá de quién ceda primero en las exigencias. La disputa por Chukwuemeka promete ser uno de los focos en este cierre de mercado.