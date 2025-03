Bayern, Real Madrid y Manchester City esperan a Florian Wirtz

En las últimas horas, BILD confirmó que la fecha para que Florian Wirtz tome su decisión sobre su futuro está cada día más cerca.

Florian Wirtz: es momento de decidir

Si el gran talento alemán decide extender su contrato con el Bayer Leverkusen hasta 2028, lo más probable es que lo haga hasta principios de abril. El nuevo contrato incluiría una cláusula de rescisión de unos 125 millones de euros para 2026. Una extensión es el escenario más probable, ya que los padres de Wirtz consideran que una transferencia después del Mundial sería ideal.

Si no firma un nuevo contrato hasta principios de abril, un traspaso este verano se vuelve más probable. El Manchester City está decidido a fichar al jugador de 21 años y no le desanima el precio del Leverkusen de «al menos» 150 kilos. El Real Madrid también está en la puja y el Bayern también lo intenta, pero los rivales del Bayer 04 en la Bundesliga no tienen el dinero para un traspaso y tendrían que vender primero para poder pujar.

Xabi Alonso es otro tema de discusión en Leverkusen

Además de la situación del mejor jugador de la plantilla, la dirección deportiva también está atenta a la situación del entrenador. Según los medios alemanes, si no pasa nada raro con Carlo Ancelotti en Real Madrid, es más que posible que permanezca en el club aspirina.

Xabi Alonso y su familia buscan mudarse a una nueva casa en Düsseldorf. Se dice que su esposa, Nagore Aranburu, y sus tres hijos se sienten muy cómodos allí, y ahora la familia busca una vivienda más grande en la misma zona de la ciudad.