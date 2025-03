Nagelsmann: «El cambio en el segundo tiempo fue personal»

Después de la victoria ante Italia en San Siro, Julian Nagelsmann pasó por conferencia de prensa y analizó cada detalle de Alemania.

Los detalles del triunfo y lo que podría ser la vuelta

«Estoy especialmente contento de que remontamos un 0-1 y ganamos el partido. Antes del partido, hablamos de que queríamos ganar los dos partidos. Los jugadores que entraron lo hicieron muy bien. Podríamos haber marcado más goles en la segunda parte. Tuvimos algunos problemas en la primera parte; no cambiamos mucho [en la segunda parte], salvo en el personal. El equipo mostró ganas e hizo todo lo posible por ganar hoy».

«El estadio se llenó en dos horas. Tuvimos un partido increíble en Dortmund en la Eurocopa contra Dinamarca; la afición fue fantástica. Tengo muchas ganas de jugar en otro gran estadio. Nuestra afición hizo mucho ruido hoy, y espero que el domingo lo haga aún más».

Los elogios de Nagelsmann a Leon Goretzka

«Me alegro mucho por él. Creo que hizo un gran partido, especialmente en la segunda parte, tanto defensivamente como con su presencia en el área. Influyó en el partido en ambos sentidos. Fue una actuación excelente».

«En la vida, generalmente es recomendable no rendirse por completo. Esta dinámica nos impulsa a hacer algo nuevo rápidamente cuando lo anterior no funciona. Leon ha demostrado que vale la pena perseverar, superar los obstáculos y mantenerse al margen de las discusiones. Creo que esa fue su decisión más inteligente: no estar constantemente hablando y comentando sobre todo. Porque, por desgracia, eso no mejora las cosas».