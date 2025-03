La joya de los arcos que está entre la selección alemana y la inglesa

El portero del Augsburgo, Finn Dahmen, habló sobre su futuro internacional, que estaría entre la selección alemana y la inglesa.

Dahmen es elegible tanto para Alemania como para Inglaterra por su madre, pero representó a Alemania en todas las categorías inferiores, desde la sub-16 hasta la sub-21. El jugador de 26 años era el portero de Alemania cuando ganó la Eurocopa sub-21 de 2021.

Aunque Dahmen aún no ha tenido una conversación con el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, está abierto a una si el ex entrenador de la Bundesliga hace la llamada y también está abierto a jugar para Inglaterra:

Siento un sentido de pertenencia a ambos países. No quiero descartar nada y puedo imaginar ambos. Me involucraría en ello.

Mi sueño es ser jugador de la selección nacional algún día. Siempre lo ha sido. Pero aún no ha llegado el momento. No me han invitado, así que estoy disfrutando del parón internacional.