Los recortes financieros que sufrirá Dortmund si no clasifica en Champions

Ubicados en la décima posición y con un nivel deportivo pésimo, la directiva ya piensa en los recortes que tendrá que hacer en Dortmund.

Se vienen recortes profundos en Borussia Dortmund

Sin ninguna duda, la preocupación en Dortmund no solo pasa por no estar en la Champions por un tema competitivo, sino también financiero. Desde hace más de diez años están de manera sostenida en la Orejona y hoy tienen un plantel muy costo para darse el lujo de no estar.

¡Se aplicará una fuerte deducción salarial del 20% si el Dortmund solo se clasifica para la Conference League o se pierde por completo la competición europea!

¡Se les aplicará un recorte salarial del 10% si al menos consiguen un lugar en la Europa League!

Si bien la participación en la Liga de Campeones conlleva pagos de bonificación adicionales por punto, estos no existen en la Liga Europa.

Del total de gastos de personal del Dortmund (que ascendieron a 268 millones de euros la temporada pasada), alrededor de 180 millones euros se destinan actualmente a la plantilla y al cuerpo técnico. Sin el fútbol internacional, el presupuesto de la próxima temporada tendría que reducirse en aproximadamente 30 kilos. Además, las primas por rendimiento del equipo también se verán afectadas.