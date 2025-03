Harry Kane: «Mi cabeza está al cien por cien en ganar el Balón de Oro»

En las últimas horas, Harry Kane habló sobre ganar el Balón de Oro y como se siente en esta temporada.

Kane y su cabeza están en el Balón de Oro

«Al cien por cien tengo mi mente en el Balón de Oro. Sentí lo mismo la temporada pasada, marqué más de 40 goles, pero obviamente, nunca iba a ganar el Balón de Oro porque no ganamos los trofeos del equipo».

«Sentía que, probablemente aquí y en los Spurs, por muchos goles que marcara, a menos que ganaras el título y la Champions League, no ibas a estar en esas conversaciones. Quedé décimo en el Balón de Oro en los Spurs y probablemente ese fue el puesto más alto que pude haber alcanzado».

«Esas oportunidades existen [ahora]. Probablemente, a eso me refiero cuando hablo de ser más respetado a nivel mundial, en el escenario más amplio. Para algo así, hay que ganar suficientes trofeos de equipo para ser considerado y probablemente marcar unos 40 goles, pero es una posibilidad esta temporada. Sin duda, es algo que me encantaría intentar conseguir».

La importancia de estar en un club como FC Bayern

«El solo hecho de estar en un club como el Bayern München me ha ayudado a seguir adelante aún más, en cuanto a confianza y responsabilidad. A veces, cuando juegas en este tipo de equipos donde tienes muchísimas oportunidades, cuando se espera que marques 30 o 40 goles por temporada, esa es una expectativa que me gusta tener. Casi me presiona más para que rinda. Siento que definitivamente he mejorado, que he progresado, y quizás mi aura como jugadora es un poco más respetada que antes, porque estás jugando partidos importantes, noches importantes».