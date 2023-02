Benjamin Pavard ahora plantea quedarse en FC Bayern

Después de los numerosos rumores y el interés de Pavard de cambiar de aires el pasado verano y también durante el mercado invernal, el defensor francés ha cambiado de idea. Sus últimas titularidades y la decisión de Nagelsmann de utilizarle como central le están haciendo replantearse si salir o no de FC Bayern a final de temporada.

Volver a ser central puede convencer a Pavard

La puerta de salida de FC Bayern München parecía más que abierta para un Benjamin Pavard que durante el verano se ha sentido cada vez más disconforme con el club. El internacional francés quería más tiempo de juego y desempeñarse como central en lugar de lateral derecho, pero la gran competencia relegó a inicios de temporada a su posición habitual. No ocultó que «quería evaluar nuevos proyectos» e incluso protagonizó escándalos más allá de los terrenos de juego al ser cazado ebrio al volante después de un partido.

Con el inicio de la segunda vuelta todo está cambiando. La lesión de Lucas Hernández durante el Mundial ha forzado a Julian Nagelsmann a tenerle más en cuenta para el centro de la zaga y Pavard está rindiendo a un gran nivel. Sport1 informa que sus inquietudes se están disipando y, si mantiene esos minutos a largo plazo y se consolida como central, no le importaría quedarse en FC Bayern.

Si hay venta, sí o sí ocurrirá este verano

Vender a Pavard no es algo que se plantee seriamente la directiva de Los Bávaros. El defensor es una figura muy respetada dentro del vestuario y siempre se ha identificado con la filosofía del club. No obstante, si finalmente decide no continuar en Múnich se buscará por todos los medios una salida en verano. Su contrato expira en 2024 y el FC Bayern prefiere sacar cualquier cantidad de dinero antes que retenerle un año más y que se marche como agente libre. Sin duda, este tramo definitorio de temporada y el papel que Pavard desempeñe en él serán la clave para la decisión sobre su futuro.