Ya fuera de FC Bayern München, Jerôme Boateng no tiene pelos en la lengua. En una entrevista con la cadena Sport1 el ahora jugador del Olympique de Lyon habló de su nuevo club y de su salida de Múnich. Pero sobre todo de las críticas que tuvo que aguantar, en concreto de Uli Hoeness.

El Presidente de Honor de la entidad bávara lanzó antes de la Eurocopa un dardo envenenado hacia Boateng, que aún entonces no había terminado su contrato con el FC Bayern München, ante la convocatoria de Joachim Löw. Coincidiendo con el seleccionador, que tras dos años de ausencia volvió a incluir a Müller y Hummels en la lista pero no a Boateng, Hoeness afirmó que “él tampoco le habría convocado”. Y esto le sentó mal al defensor, que devolvió el golpe.

“Las palabras de Hoeness me decepcionaron, sobre todo porque a un jugador del FC Bayern le tienen que apoyar desde arriba. Eso nunca me pasó a mí… Sé que se me juzga distinto a otros jugadores y tengo que vivir con eso.”