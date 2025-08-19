¡Bombazo! Leverkusen le gana la carrera a Dortmund por Echeverri

El futuro de Claudio Echeverri ya está definido y generó gran repercusión en el mercado europeo. El joven mediapunta argentino jugará en la Bundesliga esta temporada. Bayer Leverkusen cerró un acuerdo definitivo con Manchester City para su cesión.

Borussia Dortmund estuvo en carrera hasta último momento. Incluso presentó una oferta oficial, pero rápidamente fue notificado de que el jugador se uniría al Leverkusen. El City mantuvo firme su postura respecto a la fórmula de la operación.

El conjunto inglés aceptó únicamente un préstamo de un año sin opción de compra. Esta condición fue clave para que Dortmund quedara automáticamente fuera de la puja. El club alemán pretendía incluir una cláusula de compra futura, algo que el City rechazó.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El traspaso de Claudio Echeverri al Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen aprovechó la oportunidad y avanzó con rapidez para cerrar el acuerdo. Ya existía un entendimiento verbal previo con el futbolista, lo que facilitó las conversaciones finales. Ahora solo resta que se realice la revisión médica programada en los próximos días.

Echeverri, de apenas 19 años, es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Su llegada a la Bundesliga le permitirá adquirir experiencia en una liga altamente competitiva. Xabi Alonso, entrenador del Leverkusen, ve en él un refuerzo estratégico para reforzar la creatividad en el mediocampo.

Manchester City, por su parte, decidió mantener el control absoluto del futuro del jugador. La ausencia de opción de compra demuestra la confianza en el potencial de Echeverri. La intención es que el futbolista regrese tras un año más consolidado.

Con este movimiento, Leverkusen suma un talento diferencial y gana prestigio en el mercado. El fichaje también confirma la creciente influencia de clubes alemanes en el desarrollo de jóvenes sudamericanos.