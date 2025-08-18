Chelsea rechazó la primera oferta de Bayern por Nkunku

El futuro de Christopher Nkunku sigue siendo tema de conversación en el mercado europeo. Chelsea ha rechazado la propuesta inicial del Bayern München, que buscaba una cesión. La postura del club inglés es clara: el jugador solo saldrá mediante un traspaso permanente.

Durante el fin de semana se llevaron a cabo nuevas conversaciones entre ambas instituciones. Pese al interés mutuo, la diferencia en la estructura del acuerdo ha impedido un avance concreto. Mientras Chelsea mantiene su exigencia, Bayern insiste en que la operación debe comenzar como una cesión.

El deseo del jugador también tiene relevancia en esta negociación. Nkunku ya tiene pactados todos los términos personales con el Bayern. Sin embargo, la voluntad del futbolista no alcanza si no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

Nkunku, Chelsea y Bayern: una operación complicada

El Bayern considera que Nkunku puede aportar dinamismo y gol a su ofensiva. Max Eberl, responsable de la planificación deportiva, presiona para que se cierre el fichaje. No obstante, la rigidez de Chelsea convierte la operación en un desafío muy complejo.

El club londinense ve a Nkunku como un activo valioso, por lo que no contempla perderlo sin una venta definitiva. Su idea es recuperar la fuerte inversión realizada previamente. En este contexto, una cesión resulta inviable, al menos bajo la postura actual.

Aun así, el interés bávaro no ha disminuido y se esperan nuevas reuniones en los próximos días. Bayern sigue buscando fórmulas que puedan satisfacer parcialmente las exigencias de Chelsea. No obstante, a corto plazo parece improbable un desenlace positivo.

El caso Nkunku refleja las tensiones habituales en el mercado de fichajes. Aunque existe voluntad por parte del jugador y del Bayern, la última palabra la tiene Chelsea.