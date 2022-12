A Borussia Dortmund se le acaba el tiempo para renovar a Moukoko

La renovación de Youssoufa Moukoko es una de las máximas prioridades en Borussia Dortmund. Su contrato acaba a final de temporada y la directiva lleva meses negociando una extensión. Si siguen demorando el asunto, ya hay equipos al acecho del joven delantero.

Youssoufa Moukoko es la estrella emergente de Borussia Dortmund y una pieza con la que el club de Westfalia quiere edificar a largo plazo. Esta temporada ha conseguido establecerse en el primer equipo y ganarse en numerosas ocasiones la titularidad con buenos registros goleadores. A sus 18 años ya ha estado presente en el Mundial de Qatar con Alemania y todo el mundo en Europa le está echando un ojo a su situación. Su contrato expira en 2023 y el BVB aún no ha concretado su renovación por las demandas salariales de Moukoko.

Al Dortmund no le queda mucho margen para maniobrar. En enero, cualquier equipo podría negociar directamente con Moukoko y ficharle como agente libre para la próxima temporada. Tal y como afirma Fabrizio Romano, ya hay dos o tres clubes en España e Inglaterra esperando su oportunidad para convencer al joven delantero. Si esto ocurriera, el Borussia podría perder a uno de los jugadores más talentosos que han pasado por sus categorías inferiores sin recibir nada a cambio.

The relationship between Moukoko and Edin Terzić, key factor for BVB to push on new contract.

But the proposal has to be improved as soon as possible, the timing is crucial as 2/3 top clubs are prepared to enter the race in January

