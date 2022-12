Salihamidzic corta sus vacaciones para elegir al reemplazante de Neuer

La lesión de Manuel Neuer esquiando ha pillado de imprevisto a todo el mundo en FC Bayern München, incluso al director deportivo. Hasan Salihamidzic, que se encontraba de vacaciones durante el Mundial en Estados Unidos, ha vuelto a Alemania de inmediato para elegir quién será el portero de Los Bávaros hasta final de temporada.

Salihamidzic quiere elegir con calma y en Múnich al sustituto de Neuer

Se esperaba poco movimiento en FC Bayern München de cara al próximo mercado de enero y, con gran parte de la plantilla disputando el Mundial de Qatar, las renovaciones tampoco formaban parte de la agenda. Hasan Salihamidzic había aprovechado esto para tomarse unos días de vacaciones en Estados Unidos. Un descanso interrumpido por la lesión de Manuel Neuer mientras practicaba esquí.

BILD informa que el director deportivo del club muniqués ha regresado de inmediato a Säbener Strasse para elegir quién será el arquero titular hasta final de temporada. En declaraciones a este medio, Salihamidzic aseguró que «actuarán con calma y previsión» y que el cometido del club ahora es «apoyar a Neuer hasta que esté de vuelta». Pero el mercado se abre en poco más de dos semanas y las opciones para reemplazarle son varias.

¿Traer de vuelta a Nübel, confiar en Ulreich o fichar otro arquero?

Aunque la situación no es sencilla para el FC Bayern, tienen la fortuna de contar con bastantes alternativas. Para BILD, el retorno de Alexander Nübel de su cesión en el Mónaco es la opción principal y ya ha habido conversaciones con el club de la Ligue 1 para hacerlo posible. Sin embargo, el arquero no quiere volver a Múnich si vuelve a ser suplente de Neuer cuando este se recupere. El Bayern corre el riesgo de dejarle marchar libre a final de temporada si no planean con él como titular a largo plazo.

Por otro lado está la posibilidad de que Sven Ulreich, reemplazante habitual de Neuer en anteriores ocasiones, vuelva a encargarse temporalmente de la portería. Las veces que ha tenido la oportunidad ha demostrado ser una garantía pero, a sus 34 años, ya no hay tanta confianza como en el pasado. Incluso se ha barajado pagar la cláusula de recompra de Christian Früchtl, canterano del club que se marchó el pasado verano al Austria Viena.

Fichar a otro portero en enero es una opción pero el FC Bayern quiere agotar antes otras vías. Nombres como el de Dominik Livakovic, portero titular de Croacia en el Mundial, están ente la amplia lista de candidatos. Salihamidzic tendrá mucho trabajo por delante para encontrar al reemplazo ideal de Neuer. Y no cualquiera puede cubrir el hueco del capitán bávaro entre los tres palos.