Borussia Dortmund ante una necesaria reconstrucción

Borussia Dortmund cayó el fin de semana frente a RB Leipzig y la reconstrucción paso de ser posible a necesaria.

La reconstrucción en Dortmund comienza en la estructura.

Como ya es bien sabido a partir del primero de junio, la dirección deportiva del club pasará de Michael Zorc a Sebastian Khel. Después de 20 años, la leyenda negriamarilla le dejará paso a un elemento fundamental del recordado equipo de Jürgen Klopp para que se haga cargo del armado del plantel en un momento poco auspicioso.

Ahora bien, cuando todo el mundo pensaba en continuidad, Kehl ya advirtió cambios más que necesarios. Por empezar, se espera una gran limpieza en una escuadra donde la calidad es escasa. Y por otro lado, también se le dará mucha importancia a las juveniles del equipo negriamarillo.

Y esto, no es algo para dejar pasar. Casi todos los equipos de la Bundesliga cuentan con algún excanterano negriamarillo por la falta de oportunidades que hay, hoy por hoy, en Dortmund. Es por ello que el trabajo en conjunto con Lars Ricken, director de juveniles, será indispensable.

Cambios en el primer equipo

Si bien la decisión sigue siendo mantener a Marco Rose como entrenador, Kehl espera deshacerse de más de 10 jugadores. Entre ellos, Thorgan Hazard, Julian Brandt, Axel Witsel, Emre Can, Nico Schulz, Thomas Meunier, entre otros. Incluso no se descarta que sean muchos más. Hoy la tarea que se le dio al director táctico de BVB es que siga de cerca a quien está a la altura del desafío y quién no para colocarlo en la vidriera.

Ahora bien, hablando de los refuerzos. Solo por ahora han cerrado a Niklas Süle y todo parece indicar que ya están en fases finales con SC Freiburg por Nico Schlotterbeck. La idea es reforzar la defensa como prioridad y pescar oportunidades del mercado porque, también hay que mencionarlo, la situación económica del club no es la mejor después de la pandemia.

La confianza a Marco Rose ha sido renovada por los directivos de Borussia Dortmund. Sin embargo, si las cosas no salen bien la temporada que viene con un equipo mejorado, no se cree que pueda terminar la temporada. Todo está en veremos en una reconstrucción más que necesaria.