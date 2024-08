Borussia Dortmund cede a Salih Özcan a Wolfsburg

Borussia Dortmund y VfL Wolfsburg han llegado a un acuerdo por la cesión de Salih Özcan. El mediocampista turco vestirá esta temporada con la camiseta de Los Lobos y se ha despedido este miércoles de sus compañeros. El acuerdo no incluye opción de compra.

Dortmund da salida a un jugador que no entraba en sus planes

Los muchos fichajes realizados este verano en Borussia Dortmund implican salidas y uno de los nombres favoritos era Özcan. El ex de 1.FC Köln, que llegó al Signal Iduna Park en 2022, iba a contar con muy pocos minutos este año por la llegada de Pascal Gross y la directiva negriamarilla decidió buscarle un nuevo equipo antes del cierre de mercado. Hannover 96 mostró interés por él pero el equipo de 2.Bundesliga no era una opción atractiva para el jugador ni para el club. Finalmente, es Wolfsburg quien se hace con sus servicios.

Dortmund ha firmado con el plantel dirigido por Ralph Hasenhüttl una cesión de un año sin opción de compra. Aún así, según Kicker, no se descarta un traspaso permanente en los próximos meses si Los Lobos lo desean.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Puede recuperar Özcan su mejor versión en Wolfsburg?

El gran nivel que mostró bajo las órdenes de Steffen Baumgart en Köln hizo que Salih Özcan diera el salto a uno de los mayores clubes de Alemania. En Borussia Dortmund tuvo más protagonismo durante su primera temporada pero su participación fue decayendo y tanto cuerpo técnico como directiva no le consideran una pieza con la que poder perseguir sus objetivos. Irse a Wolfsburg significa bajar a un plantel donde puede tener menos exigencias y ganar confianza. Además, su perfil como centrocampista de contención es algo que Hasenhüttl no tiene actualmente en la plantilla, por lo que podría serle de mucha utilidad. Su nivel no era suficiente para Dortmund, ¿lo será para un club en un escalón intermedio en la Bundesliga?