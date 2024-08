Union Berlin vs. St. Pauli… ¿Tan similares como parecen?

Union Berlin y St. Pauli se enfrentan este próximo viernes en uno de los duelos de la jornada. Ambos representan esa visión comunitaria y de barrio que hace tan especial al fútbol alemán, pero… ¿qué tal se llevan entre ellos? En 2004, cuando el Union estaba al borde de la desaparición y creó una campaña para recaudar dinero, la afición y el club del St. Pauli respondió, llegando al punto de bautizar esta relación como de «Hermanos de Sangre». En las últimas dos décadas desde entonces, la amistad entre los grupos ultras de ambos se ha ido enfriando hasta el punto de que ya no existe. Pero eso no quita que muchos de los aficionados de ambos clubes se siguen teniendo simpatía entre ellos.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambos?

MENTALIDAD DE BARRIO

Union y St. Pauli pertenecen a dos de las ciudades más grandes de Alemania, pero ambos se sienten clubes de barrio y tienen un gran sentido de pertenencia. Los Eisernen son de Köpenick, un distrito a las afueras de la capital. Mientras que el St. Pauli recibe el nombre de la zona portuaria de Hamburgo donde también se encuentra uno de los Barrios Rojos más grandes de Europa. Sus rivales de la ciudad, Hertha y HSV, siempre han intentado englobar a toda la ciudad. Sin embargo, se han encontrado con la fortaleza y el arraigo de estos dos clubes modestos que han sido capaces de atraer a muchos aficionados por su forma de entender el fútbol.

EL FÚTBOL ES DE LOS SOCIOS

Ambos clubes pertenecen en un 100% a sus socios, que son los que deciden la junta directiva y son asesorados en las decisiones importantes del club. En una época donde el fútbol tiende hacia el negocio, son de los pocos que mantienen el nombre del estadio sin sponsor. Los socios se involucran en el día a día del club. Y eso hace que todos ellos sientan el club como propio y tengan una fidelidad absoluta por sus colores, ya sean el rojiblanco o el marrón, el oso berlinés o la calavera de los piratas.

Vive lo mejor del Union Berlin en la cuenta oficial del club en español.

AYUDA A LA COMUNIDAD

Son dos clubes muy enfocados a dar a la comunidad en todo lo que puedan. El St. Pauli quizás ha conseguido trasladar esta idea de una manera más global, debido al crecimiento que ha tenido su marca en el mundo entero, con movimientos como el de ayuda al refugiado o contra la homofobia. Mientras, el Union a través de su asociación lidera muchas campañas para mejorar la situación de los más necesitados en Köpenick, ya sea sin techo, refugiados o gente con dependencia.

IDEOLOGÍA

El St. Pauli tiene una ideología de izquierdas más marcada, incluso formando parte de sus estatutos. Esto en este último tiempo les ha provocado algunos problemas, sobre todo con la situación entre Israel y Palestina. Cuando algunos fanclubs internacionales les exigían una condena rotunda de los ataque israelíes, algo que no hicieron. Sin embargo, el enfoque de los Eisernen se centra principalmente en el deporte: «No vamos al fútbol, vamos al Union», es su filosofía. En el estadio gente habla de su equipo y no se entra de manera tan clara en política, aunque no se puede negar que la mayoría de aficionados tienen un enfoque progresista. Eso sí, no consideran que sea el motivo principal para seguir al equipo, como sí sucede en general en St. Pauli.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

HISTORIA

La historia del Union es mucho más compleja y también ha servido para forjar el carácter de hierro de muchos de los aficionados. El formar parte de la antigua RDA, las dificultades de la reunificación… han hecho que el club haya tenido que superar etapas muy difíciles que han fortalecido esa relación entre equipo e hinchada. El St. Pauli también es un club luchador y tuvo que pelear por sobrevivir a comienzos de los 2000. Pero al haber formado siempre parte de la Alemania Occidental es complicado compararlos en este sentido, ya que su pasado no tiene nada que ver.