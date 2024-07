Borussia Dortmund espera 30 millones de euros por Füllkrug

Después de conocerse un interés real desde Atlético Madrid, Borussia Dortmund pide 30 millones de euros por Füllkrug

¿El reemplazo de Morata?

Como bien se sabe, Álvaro Morata vestirá la camiseta de Milan en la próxima temporada. Es por ello que el conjunto colchonero tendría en carpeta al centrodelantero de Borussia Dortmund y la selección alemana. Diego Simeone cree que es el jugador perfecto para su esquema de ataque y estarían preparando una oferta por él.

Si bien la primera información de Bild indicaba que la llegada de Guirassy no fue tomada mal Füllkrug, hoy el periódico AS informa que no está tan contento con una competencia tan clara por su puesto. Sin embargo, Borussia Dortmund quiere quedárselo.

Dortmund fija el precio de Füllkrug en 30 millones de euros

Tras estar muy interesados en él, ahora Los Colchoneros se pondrán serios. La directiva de Borussia Dortmund ya ha decidido internamente que quiere aumentar el importe de la transferencia hasta 30 millones de euros. Una idea es que parte de la suma podría pagarse en forma de bonificaciones relacionadas con el desempeño.

Diego Simeone está especialmente interesado en Füllkrug, de quien se dice que está especialmente impresionado por sus cualidades rematadoras. Es por ello que se espera una oferta en las próximas horas.