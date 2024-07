Hoeness: «No vendrán más fichajes si no vendemos»

En las últimas horas, Uli Hoeness pasó por una entrevista y aclaró que no habrá más fichajes en Bayern si no se vende.

Hoeness habla sobre el mercado de fichajes

«No vendrán más jugadores a menos que se vayan dos o tres jugadores primero. Max Eberl y Christoph Freund saben perfectamente que no vendrá nadie a menos que se vayan algunos jugadores importantes».

«Si teóricamente no se va nadie, tenemos tres jugadores más. No vendrá nadie más. El dinero en el Bayern no sale del culo de nadie».

«Max Eberl tiene mucha confianza y mucha libertad. Él y Freund forman un buen tándem y se llevan bien también en privado. Por supuesto, de vez en cuando hay que frenar».

«A Davies le dijimos muy claramente que si no renueva su contrato, lo dejaremos vencer. No recibirá más dinero»

Las conclusiones que sacó en la Eurocopa

«El desarrollo del equipo ha sido fenomenal. Los ingleses dirían: ‘Hay más por venir’. Cada mañana, cuando me despierto en Tegernsee y me cepillo los dientes, me siento feliz de vivir en Alemania. Imagínate que vives en EE. UU. y Trump es el presidente».

«Soy fan de Jamal Musiala y Florian Wirtz. Todos sabemos que me encantaría ver a Wirtz en el Bayern. Pero creo que la publicidad que los rodea es errónea. Bajo esta presión, no pueden desarrollarse como deberían. Creo que es una locura comparar a Jamal con Maradona. Eso no hace ningún favor a los jugadores jóvenes. No hay duda de que pueden llegar a ese nivel. Pero creo que es un gran error ponerlos bajo tanta presión ahora».

«Toni Kroos estuvo bien. Jugó como se esperaba. Fue la decisión correcta traerlo de vuelta. Tuvimos ciertos problemas, en particular en el centro del campo. Él los resolvió bien en su mayor parte».