El ciclo de Julian Brandt y Manuel Akanji están más que cumplidos en Borussia Dortmund y, ahora, el club quiere sacárselos de encima.

Akanji quiere seguir gozando del salario de Borussia Dortmund

Como ya bien se sabe, tanto Edin Terzic, entrenador, como Sebastian Kehl, director deportivo, le han comunicado a Akanji que se busque un nuevo club. Sin embargo, eso aún no ha sucedido y hasta se ha filtrado en la prensa que el suizo ha rechazado más de una oferta.

Al parecer, sus exigencias económicas no se condicen con la realidad. Tengamos en cuenta que, según Bild, el zaguero central quiere un salario de 15 millones de euros, como mínimo. Y como si ello no fuer apoco, si no llega un contrato con tal cifra, prefiere quedarse en Dortmund cobrando el contrato, aunque no juegue ni un minuto como ya le han informado.

En las últimas horas, Inter de Milán se decidió finalmente en ir en busca de sus servicios. Ahora bien, según informa Sky Sports el gran problema es como financiar su llegada a Italia. Tengamos en cuenta que el club negriamarillo quiere 20 millones de euros por él, empero, como está la situación, seguramente, aceptará menos.

Brandt y la falta de ofertas

Si subimos un escalafón más hacia el mediocampo el jugador a transferir, claramente, es Julian Brandt. Ya en la pretemporada, Terzic le comunicó que no le interesaría contar con sus servicios. Sin embargo, el verdadero problema para el nacido en Bremen es que nadie ha ofertado por sus servicios.

Pero a diferencia de lo que sucede con Akanji, el padre de Brandt se está moviendo en busca de un nuevo destino y abandonar Dortmund. Es cierto, todavía no ha encontrado a ningún club que se lo quiera llevar por los 20 millones que pide BVB, empero, su salida podría darse en cualquier momento.