Los tres jugadores que están a la venta en FC Bayern München

En las últimas horas, el periódico Sportbild informó cuáles son los tres jugadores que FC Bayern München tiene a la venta en este mercado de fichajes.

Tres jugadores que Bayern tiene a la venta

Como ya se ha informado hace unas semanas, el club bávaro no se retira del mercado de verano porque aún tiene el objetivo de vender a aquellos jugadores que no tienen un gran rol en el equipo. Si bien Nagelsmann es de rotar y probar cosas nuevas durante todos los partidos, siempre hay un excedente que no es utilizado.

Ya hablando de nombres de propios, iniciamos con el de Tanguy Nainzou. El central busca más minutos de juego y nadie se los ha podido garantizar en Baviera. Es por ello que actualmente está en busqueda de un nuevo club. Y si hablamos de la defensa, también tenemos que mencionar que Bouna Sarr es el segundo de los jugadores mencionados. Lejos del nivel que exige el último campeón alemán, la idea es sacarselo de encima a como de lugar.

Por último, el nombre a vender es el de Joshua Zirkzee. Si bien este tuvo una gran temporada pasada a préstamo en Anderlecht, hoy por hoy, es la última opción en la ofensiva de Nagelsmann. Es por ello que quien lo ha sondeado ha sido Stuttgart, que lo quiere como reemplazante de Sasa Kalajdzic si este termina abandonando el club.

De izquierda a derecha: Joshua Zirkzee, Bouna Sarr y Tanguy Nianzou. Fotos: Getty Images

Dos que se especulaba con una posible salida, pero se quedarán

La misma fuente que asegura a los transferibles ha aclarado que hay dos jugadores que FC Bayern no busca vender pese a las especulaciones. El primero de ellos es el de Benjamin Pavard, quién con la llegada de De Ligt se pensaba que iba a salir, pero sus grandísimos niveles en el inicio de la temporada ha convencido a todos.

Y por último, el nombre es el de Leroy Sané. El extremo alemán no ha rendido como se esperaba en Múnich, pero ya fue informado que tendrá una nueva oportunidad para mostrar sus habilidades. Ahora bien, no deberá dormir en los laureles porque el consejo de fútbol ya sabe que si no logra lo esperado, es candidato a la venta en 2023.