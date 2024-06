Borussia Dortmund hace su lista de posibles salidas en el mercado

Se avecina un verano muy intenso en Borussia Dortmund con el objetivo de reforzar el núcleo que le ha permitido llegar a la final de Champions League esta temporada, pero para comprar tiene también que vender. La directiva negriamarilla ha identificado cuáles son los jugadores que no tendrían sitio en la plantilla y cuáles suscitan el interés de otros equipos.

Malen, Adeyemi y Bynoe-Gittens llaman la atención de la Premier

Según el Ruchr Nachrichten, esos nombres que podrían generarle muchos ingresos a las arcas de Borussia Dortmund están en el frente de ataque. Uno de ellos es Donyell Malen, quien ya había llamado la atención de varios equipos de la Premier League y no veía con malos ojos mudarse a Inglaterra. Otro es Jamie Bynoe-Gittens, que también tiene cartel en su país natal tras haber pasado por las categorías inferiores de Manchester City y asentarse en el primer equipo del BVB con 19 años.

Si bein su rendimiento en liga no ha sido el esperado, el tercer nombre por el que Las Abejas podrían sacar tajada en el mercado de fichajes es Karim Adeyemi. Se esperaba un rol más protagonista del extremo alemán durante el transcurso de la temporada pero son sus actuaciones en Champions League lo que ha hecho aumentar su valor.

Si hay fichajes, Borussia Dortmund se desprendería de Haller y Moukoko

Por el momento, Edin Terzic y Dortmund planean con Niclas Füllkrug como la gran referencia en la delantera. Si el ex de Werder Bremen no tiene competencia en el puesto, no deberían moverse más piezas según el mismo medio. El fichaje de un nuevo punta como Serhou Guirassy traería esa discusión en la ofensiva y también dejaría mal parados a los actuales suplentes: Sébastien Haller y Youssoufa Moukoko. El primero ha estado muy por debajo de las expectativas esta temporada y el segundo no está sabiendo explotar su potencial, por lo que son claros candidatos a venta.

En último lugar queda la situación de Tom Rothe. El canterano del BVB pasó la pasada temporada a préstamo en Holstein Kiel, donde logró el ascenso a Bundesliga. Aunque el préstamo no se ha extendido, Rothe quiere muchos minutos en Primera para seguir mejorando y en Dortmund no los tiene asegurados, sobre todo si se completa el traspaso permanente de Ian Maatsen para el lateral izquierdo. Por ello, hay varios equipos en Bundesliga muy atentos a su situación para intentar hacerse con sus servicios.

Borussia Dortmund tiene más dinero para realizar operaciones en este mercado comparado con años anteriores, pero sigue con la mente abierta en cuanto a las ventas si llegan ofertas interesantes. No todos tienen cabida en el Signal Iduna Park.