Estos son los descartes de Alemania para la Eurocopa

Este viernes 7 de junio es la fecha límite para enviar las listas definitivas para la Eurocopa y Alemania ya ha tomado la decisión final sobre su convocatoria. Te contamos cuáles son los descartes de Julian Nagelsmann y los 26 seleccionados.

Nübel, el gran damnificado de los descartes

Si bien el seleccionador dejó a muchos nombres importantes fuera en la convcocatoria inicial, a Alemania todavía le quedaba por hacer un último cribado para reducir el número de jugadores a 26, el máximo permitido por UEFA para la Eurocopa. De aquella prelista, que incluía 27 nombres, sorprendió que Nagelsmann optara por cuatro porteros y finalmente uno de ellos ha caído. Se trata de Alexander Nübel, arquero de VfB Stuttgart y cedido por FC Bayern, que ha visto cómo Oliver Baumann le ha ganado la partida.

Este no es el único descarte. Rocco Reitz de Borussia Mönchengladbach y Brajan Gruda de Mainz 05 se unieron a los entrenamientos de la selección pese a no estar inicialmente convocados y estuvieron en el banquillo en el amistoso contra Ucrania. Si bien se daba por hecho que ninguno de ellos tenía opciones de ir a la Eurocopa, el nivel de Gruda en los entrenamientos sorprendió y no se descartaba nada. Sin embargo, una lesión muscular le hizo abandonar la concentración a inicios de semana.

Con estos descartes, así queda la lista definitiva de Alemania para la Eurocopa:

Porteros : Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim).

: Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Oliver Baumann (Hoffenheim). Defensas : Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern), Robin Koch (Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen).

: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern), Robin Koch (Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen). Centrocampistas : Robert Andrich (Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Groß (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aleksandar Pavlović (Bayern), Leroy Sané (Bayern), Florian Wirtz (Leverkusen).

: Robert Andrich (Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Groß (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aleksandar Pavlović (Bayern), Leroy Sané (Bayern), Florian Wirtz (Leverkusen). Delanteros: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern), Deniz Undav (Stuttgart).

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Qué más ausencias tiene la lista de Alemania para la Eurocopa?

Como mencionamos, Nagelsmann no dejó a nadie indiferente con su lista porque varios jugadores alemanes que han sido importantes en el pasado se quedaron fuera. Entre ellos destacan, por parte de Borussia Dortmund, dos que tuvieron una gran segunda vuelta como Mats Hummels y Julian Brandt. En clave Bayern, Leon Goretzka se quedará en casa en detrimento de Pavlovic, y Serge Gnabry no ha llegado a tiempo por los problemas de lesiones que ha sufrido durante toda la temporada. Por último, también es destacable la ausencia de Julian Hofmann, campeón de Bundesliga y Pokal con Bayer Leverkusen y que en el pasado había sido un regular en las convocatorias de la selección.

El 14 de junio dará inicio la acción en la Eurocopa con el partido inaugural entre Alemania y Escocia en el Allianz Arena de Múnich. Después de varias debacles en los últimos torneos de selecciones, los germanos buscan crecerse con la condición de anfitriones y, si todo sale bien, quién sabe si ganar su primer gran título desde el Mundial de Brasil en 2014.