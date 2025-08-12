Borussia Dortmund no está decidido en incorporar un central tras la lesión de Süle

El Borussia Dortmund enfrenta un desafío importante luego de la lesión de Niklas Süle, clave en la zaga central. El defensor sufrió un problema muscular en la pantorrilla durante el partido contra la Juventus. Según los informes médicos, estará fuera de acción durante los próximos dos meses, lo que supone un contratiempo para el equipo.

Ante esta situación, la directiva del Dortmund analiza cuidadosamente los pasos a seguir. Aunque aún no han tomado una decisión definitiva, existe una clara inclinación hacia una solución externa. El objetivo sería reforzar la plantilla en el mercado de fichajes para cubrir la ausencia de Süle.

Borussia Dortmund evalúa incorporar un central

En la lista de posibles incorporaciones figuran tres nombres: Eivind Helland, Juan Giménez y Diego Aguado. Estos jugadores representan alternativas de calidad que podrían aportar solidez defensiva inmediata. Sin embargo, fichar implicaría una inversión económica y negociación con sus respectivos clubes.

Por otro lado, el Dortmund también considera soluciones internas para afrontar el problema. Entre ellas destacan Julian Ryerson y Filippo Mané, quienes ya forman parte de la plantilla. La elección dependerá de la evaluación técnica y de la urgencia de reforzar la defensa.

Tanto Lars Ricken como Sebastian Kehl, dirigentes del club, no tienen aún una postura clara sobre la estrategia a seguir. Existe un debate interno sobre si reaccionar rápidamente en el mercado o confiar en los recursos actuales.

La decisión final deberá tomarse pronto, ya que la temporada avanza y el equipo necesita mantener su solidez defensiva. Las próximas semanas serán clave para determinar si el Dortmund apuesta por fichar o apuesta por su cantera y jugadores en plantilla.