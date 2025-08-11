¡Además de Coman! La próxima salida que se viene en Bayern

Bayern München está realizando ajustes significativos en su plantilla de cara a la nueva temporada y se podría venir una nueva salida. Uno de los cambios más destacados involucra al defensor surcoreano Kim Min-jae. El jugador ya no forma parte del núcleo clave en los planes del entrenador.

La directiva ha decidido que Dayot Upamecano y Jonathan Tah serán los centrales titulares en la próxima campaña. Desde su llegada, Kim no ha logrado alcanzar el nivel de rendimiento esperado por el club. Esta situación ha llevado a considerar seriamente su salida en el presente mercado de fichajes.

im Min-jae, salario elevado y posible salida del Bayern München

Uno de los factores que influyen en esta decisión es el alto salario de Kim Min-jae. El defensa percibe una cifra de dos dígitos en millones, una cantidad elevada para un jugador de rotación. Este gasto es visto como poco eficiente por la dirección deportiva del Bayern.

El club está abierto a encontrar un pretendiente que esté dispuesto a fichar al futbolista antes del cierre del mercado. Sin embargo, no existe una presión directa para que el jugador abandone Múnich. La relación entre ambas partes sigue siendo de respeto mutuo y profesionalismo.

La intención del Bayern no es precipitar una venta, sino analizar opciones que beneficien a todos los involucrados. Kim, por su parte, mantiene una actitud profesional y está dispuesto a cumplir con sus compromisos mientras se define su futuro.

Con el mercado de fichajes en curso, el desenlace dependerá de si surge una oferta adecuada. De concretarse su salida, el club bávaro podría destinar esos recursos a reforzar otras posiciones estratégicas. El caso de Kim Min-jae es un ejemplo de cómo el Bayern ajusta su plantilla para optimizar el rendimiento y la inversión.