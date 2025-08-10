Florian Wirtz y Julian Schuster son elegidos Futbolista y Entrenador del Año en Alemania

Florian Wirtz se retiró de la Bundesliga como Futbolista del Año en Alemania, mientras que Julian Schuster fue elegido Entrenador del Año.

Wirtz se consagra como el Futbolista del Año

Hace un año, Florian Wirtz tuvo que reconocer su derrota ante Toni Kroos, pero ahora él mismo está en la cima: el mediapunta de la selección alemana, que pasó del Bayer Leverkusen al Liverpool FC por 125 millones de euros este verano, ganó por amplio margen la votación organizada por la revista Kicker para elegir al Futbolista del Año 2025 en Alemania.

Participaron 633 miembros de la Asociación de Periodistas Deportivos Alemanes (VDS). La fecha límite para participar fue el 28 de julio. Wirtz recibió 191 votos, 110 más que el segundo clasificado, Michael Olise (81) del FC Bayern München. El tercer puesto fue para Nick Woltemade (71), quien ganó la DFB-Pokal con el VfB Stuttgart, seguido de cerca por Thomas Müller (70), que dejó Múnich para fichar por el Vancouver Whitecaps.

Kroos, ganador del galardón 2024, elogió a su sucesor:

«¡Debo decir que no podría imaginar un mejor sucesor que tú! Eres un jugador especial en muchos sentidos. En mi opinión, hiciste todo bien al fichar por el Liverpool FC, lo cual demuestra tu mentalidad y tus convicciones».

En respuesta, Wirtz enfatizó que suceder a un jugador como Kroos lo «llena de orgullo». También agradeció no solo a los periodistas deportivos por votarlo como Futbolista del Año, sino también a «todos mis compañeros, entrenadores y staff del Bayer Leverkusen y de la selección nacional. Acepto este premio en nombre de todas estas personas a quienes les debo algo a lo largo de mi trayectoria».

Schuster sorprende como Entrenador del Año

Por su parte, un recién llegado fue galardonado como Entrenador del Año: Julian Schuster, quien reemplazo a la leyenda del club Christian Streich, llevó al SC Freiburg al quinto puesto en su primer año como técnico, clasificándose así a la Europa League. El hombre de 40 años recibió 97 votos y sucedió a Xabi Alonso (por entonces, del Bayer Leverkusen), ganador del año pasado.

Tras Schuster, con 76 votos, quedó Horst Steffen, quien se quedó a las puertas de un inesperado ascenso a la Bundesliga con el SV Elversberg en la temporada 2024/25 en los partidos de play-off. Actualmente, es el entrenador del SV Werder Bremen. Completando el podio se encuentra el Entrenador del Año 2020, Hansi Flick (72 votos), quien ganó el triplete español de Liga, Copa y Supercopa durante su primer año en el FC Barcelona.