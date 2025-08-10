Mats Hummels piensa en volver al Borussia Dortmund, pero dentro de varios años

Mats Hummels se despidió del Borussia Dortmund y del fútbol profesional. Para su futuro, piensa en volver al club, aunque será más adelante.

Mats Hummels solo piensa en descansar tras su retiro

Mats Hummels se ha retirado oficialmente del fútbol desde hace unos meses. Tras un año en AS Roma, el campeón del mundo de 2014 anunció su retiro y, en una entrevista con Bild, habló sobre sus planes a futuro:

«Aparte de mi trabajo como comentarista en televisión, no haré nada por un tiempo. Y nada por años».

La próxima temporada, el hombre de 36 años será comentarista de televisión para la plataforma de streaming Amazon Prime Video durante los partidos de la Champions League. Aunque no quiere descartar por completo un regreso anticipado en otro puesto, «el plan claro es que no asumiré ningún otro rol durante mucho tiempo». En ese sentido, explicó por qué se retiró del fútbol profesional en estos momentos:

«Mi principal preocupación es no estar siempre presente. Durante años, mi rol dentro de los equipos consistía en hablar y explicar las cosas. Ahora puedo elegir fácilmente cuándo y dónde estar».

Pero desea estar cerca del Borussia Dortmund en un futuro lejano

Hoy, Hummels disputó su último partido en el amistoso inaugural de la temporada del Borussia Dortmund contra la Juventus. El cuadro aurinegro cayó 0:2 y el central jugó solo los primeros 18 minutos. Aun así, todo podría indicar que no será la última vez que lo veamos en el Signal Iduna Park. Pero para ello habrá que esperar:

«Por supuesto. No tengo que andarme con rodeos. Es una opción que puedo imaginar y es muy probable. Pero aún no estoy seguro de qué dirección tomaré. Esta idea debería desarrollarse en mí en los próximos meses. Quiero sentir desde dentro lo que me apasiona».

La leyenda del club aún no tiene una idea concreta sobre qué rol podría desempeñar en el BVB en el futuro, aunque desea seguir atado a la institución de alguna manera u otra. Para entonces, ya habrá tiempo. Primero, tratará de tomarse un buen descanso.