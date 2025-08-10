Chelsea FC y RB Leipzig analizan un trueque entre Xavi Simons y Christopher Nkunku

The Guardian informa que el RB Leipzig y el Chelsea FC están considerando un intercambio entre Xavi Simons y Christopher Nkunku.

Chelsea busca soluciones para quedarse con Xavi Simons

El Leipzig sigue a la espera del primer movimiento del Chelsea en el caso Simons. El interés del club de la Premier League en el neerlandés, valorado en 70 millones de euros, es bien conocido. Sin embargo, muchos informes previos que sugerían que ambas partes estaban cerca de cerrar el acuerdo no resultaron ser del todo correctos.

Xavi ya ha llegado a un acuerdo personal con los Blues, pero las dos instituciones aún no han cerrado el precio del traspaso. Mientras tanto, los londinenses han estado intentando vender a Nkunku durante las últimas semanas, sin que ningún club se haya comprometido plenamente a fichar al internacional francés. Por ello, la oportunidad de un trueque aparece como una posibilidad.

¿Cuáles son los inconvenientes que aparecen con este intercambio?

El intercambio directo de Simons por Nkunku, naturalmente, no funcionaría, ya que el delantero francés tiene un valor de mercado estimado de 35 millones de euros; el mismo se ha reducido a más de la mitad desde su llegada a Inglaterra. Otro potencial problema sería que tendría que aceptar una rebaja salarial en su regreso con Los Toros Rojos. Leipzig sigue intentando reducir su excesiva plantilla de 35 jugadores.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Timo Werner y André Silva, por ejemplo, son peso muerto en la nómina con salarios injustificadamente altos por el rendimiento que presentan. La directiva desea deshacerse de ellos como sea, pero tanto el traspaso del primero al RB New York como la venta del segundo al Werder Bremen se ven retrasadas por esta cuestión.

De solucionar estos inconvenientes, el regreso de Nkunku al RB Leipzig no parece del todo mala, tomando en cuenta que es un favorito de la afición. El cuadro de la bebida energética busca un sustituto por Benjamin Sesko y probablemente estarían encantados de volver a recibir a un delantero que marcó 70 goles en 172 partidos oficiales.

Aun así, la directiva del Leipzig deberá recordar el caso del mencionado Werner, que no logró recuperar su forma en Sajonia tras un mal paso por el Chelsea; situación irónicamente similar a la que transita Nkunku.