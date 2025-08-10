Hay acuerdo entre el FC Bayern München y el Al-Nassr por Kingsley Coman

A falta de que se haga oficial, hay acuerdo entre todas las partes para que Kingsley Coman abandone el FC Bayern München con rumbo al Al-Nassr.

Todavía falta acordar el precio del traspaso

Según múltiples fuentes, el francés ya tiene rumbo de salida hacia Arabia. Las conversaciones entre ambos clubes están en marcha, pero se espera que las negociaciones sean cortas y el acuerdo se haga oficial en breve.

De acuerdo con el experto en fichajes Ben Jacobs, tanto el Al-Nassr como el FC Bayern han llegado a un acuerdo por un precio cercano a los 30 millones de euros. En las últimas horas, BILD informaba que los bávaros querían alrededor de 50 millones, mientras que Sky Sport afirmaba que exigían 35 millones.

FC Bayern quería mantener a Coman, pero su salida ya es un hecho

Coman ya ha acordado su traspaso, aunque hace unas semanas dijo que también podría verse quedándose en Múnich, donde ha disputado 339 partidos (72 goles, 71 asistencias) desde 2015. Max Eberl, miembro de la junta directiva del FC Bayern, insistió a principios de este verano que el jugador de 29 años seguía en los planes del club a principios de este verano, ya que no podían permitirse perder a otro extremo.

Coman se uniría al exjugador del FC Bayern, Sadio Mané, al ex RB Leipzig, Mohamed Simakan, y a Cristiano Ronaldo en la búsqueda del Al-Nassr de regresar a la cima de la Saudi Pro League.