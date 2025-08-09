¡No se retiran del mercado! La nueva prioridad de FC Bayern

Tras asegurar la incorporación de Luis Díaz para reforzar la banda izquierda, el Bayern München continúa activo en el mercado de fichajes. El club bávaro busca ahora un atacante con mayor presencia en el centro del ataque. En este contexto, el nombre de Christopher Nkunku ha vuelto a aparecer en la agenda del equipo alemán.

El interés por Nkunku no es nuevo. En enero, el Bayern ya había mostrado interés, pero las negociaciones no prosperaron por diferencias económicas. El Chelsea pedía 60 millones de libras, mientras que la valoración del Bayern se situaba cerca de los 40 millones.

Bayern baraja la salida de Coman y tiene un nuevo nombre para este mercado

Una de las razones por las que el Bayern podría intensificar su interés en Nkunku es la situación de Kingsley Coman. El delantero francés cuenta con una oferta oficial del Al-Nassr de Arabia Saudita. El club bávaro está abierto a una posible venta, y el jugador también ve con buenos ojos este movimiento.

Coman considera seriamente la oportunidad de jugar en la liga saudí, donde podría firmar un contrato muy atractivo. Las negociaciones entre el Bayern y el Al-Nassr están en curso y avanzan positivamente. Desde el entorno del club alemán se considera que el traspaso tiene “muy buenas posibilidades” de concretarse en el corto plazo.

Si Coman abandona Múnich, la directiva no quiere perder tiempo en reforzar la zona ofensiva. Nkunku, actualmente en el Chelsea, es visto como una opción ideal para complementar el nuevo esquema de juego. La dirección deportiva considera que su polivalencia y capacidad de marcar goles lo convierten en un refuerzo de alto nivel.

Con el mercado abierto, el Bayern podría cerrar una operación importante que redefina su ataque. El futuro de Coman será clave para determinar los próximos movimientos.