Erik Ten Hag: «Reemplazar a Wirtz es casi imposible»

Florian Wirtz fue clave en el campeonato del Bayer Leverkusen en la Bundesliga en 2024, anotando 11 goles y dando 12 asistencias. El mediapunta alemán repitió su nivel de la temporada pasada (10 goles y 13 asistencias) cuando el equipo de Xabi Alonso quedó subcampeón. Sin embargo, ahora el Werkself tendrá que adaptarse a la vida sin su preciada pieza tras la marcha al Liverpool por 125 millones de euros.

Un verano donde hubo bajas de peso

Además de perder a Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka, Alonso también se marchó al Real Madrid. Por ello, el Bayer Leverkusen actuó con rapidez para nombrar a Erik ten Hag como sucesor del español. Así pues, ha sido un verano de transición en el BayArena.

El Bayer Leverkusen sufrió una derrota por 2-0 ante el Chelsea en su último amistoso de pretemporada antes del partido de la DFB Pokal del próximo fin de semana contra el Sonnenhof Großaspach de la Regionalliga. Tras la derrota del viernes por la noche en Londres, Ten Hag fue preguntado sobre Wirtz.

«Hay algunos jugadores, como Florian Wirtz, es muy joven, pero ya tiene un gran impacto en el juego, para el partido en Leverkusen y la selección nacional, y ahora tenemos que trabajar juntos para reemplazarlo, pero es casi imposible, pero lo intentaremos».

Los reemplazos que ficharon para no extrañar a Wirtz

El Bayer Leverkusen ha fichado a Ibrahim Maza (Hertha Berlín, 12 millones de euros) y Malik Tillman (PSV, 35 millones de euros) para sustituir a Wirtz, pero todavía podría realizar otro fichaje de ataque con Maghnes Akliouche del Mónaco como objetivo.