Borussia Dortmund habría descartado el regreso de Sancho

El periódico alemán BILD ha informado que no es cierto que el Borussia Dortmund quiera repatriar a Jadon Sancho. El rumor sobre un posible regreso ha circulado en las últimas semanas, pero la realidad es distinta. Desde la dirección deportiva del club, consideran que el jugador no encajaría en el actual proyecto.

Sancho, quien tuvo un paso destacado por el Dortmund antes de marcharse al Manchester United, no figura en los planes del entrenador Niko Kovac. El técnico ha implantado un esquema 3-4-3 que prioriza la velocidad y amplitud por bandas. En ese contexto, la falta de explosividad del extremo inglés representa una clara desventaja competitiva.

Las razones para que Borussia Dortmund descarte a Sancho

El cuerpo técnico ve a Sancho únicamente como un mediapunta o número 10, posición inexistente en el esquema actual. Kovac apuesta por extremos rápidos capaces de desbordar y generar amplitud constante. Sancho, pese a su talento creativo, no cumple ese requisito esencial para el sistema.

Además, la dirección deportiva del Borussia Dortmund cree que su incorporación no mejoraría el rendimiento colectivo del equipo. Prefieren reforzar otras áreas con jugadores que se adapten plenamente al modelo táctico. El club trabaja bajo la premisa de mantener coherencia entre la idea de juego y los fichajes que se realicen.

Por ahora, el regreso de Jadon Sancho a la Bundesliga parece un escenario lejano. Su futuro inmediato dependerá de las decisiones que tome el Manchester United. Mientras tanto, el Dortmund continúa enfocado en optimizar su plantilla con futbolistas que se ajusten al plan de Kovac.

Así, el capítulo de Sancho en el Signal Iduna Park permanece cerrado, al menos hasta que cambien las necesidades tácticas del club o el esquema de juego.