Al-Nassr busca dar otro golpe: Kingsley Coman

El club saudí Al-Nassr ha comenzado una nueva ofensiva en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea ofensiva. Esta vez, el foco está puesto en Kingsley Coman, actual jugador del Bayern München. Las negociaciones entre ambas instituciones ya están en marcha y avanzan con interés mutuo.

El extremo francés es ahora el principal objetivo del Al-Nassr para ocupar la banda, posición clave en el esquema del equipo. Su experiencia en clubes de élite y su capacidad desequilibrante lo convierten en una opción atractiva. El club saudí quiere cerrar el acuerdo lo antes posible, aprovechando la ventana actual del mercado.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kingsley Coman, Bayern yAl-Nassr: negociaciones en marcha

La posible incorporación de Coman se suma a los recientes movimientos del club, como la inminente llegada de Iñigo Martínez y la salida confirmada de João Félix. Con estos cambios, el equipo busca mantener el equilibrio entre solidez defensiva y explosividad ofensiva. Coman encajaría perfectamente en esta estrategia renovadora del plantel.

Desde Arabia Saudita, ven en el francés una figura capaz de liderar el ataque por las bandas y aportar calidad inmediata. Además, su historial en competiciones europeas le da un prestigio que encaja con la ambición del proyecto saudí. La llegada de Coman sería un golpe de efecto importante para el club y la liga local.

Aún quedan detalles por cerrar entre Bayern y Al-Nassr, pero el diálogo es positivo. Si se concreta el traspaso, Coman se uniría a la lista de estrellas que han optado por el fútbol saudí. En las próximas semanas podría definirse un acuerdo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera profesional.