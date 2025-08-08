Sabitzer fue seducido por Arabia, pero quiere quedarse en Dortmund

A pesar de las importantes ofertas recibidas desde Arabia Saudí, Marcel Sabitzer ha dejado clara su postura respecto a su futuro inmediato. El mediocampista austríaco desea continuar en el Borussia Dortmund y competir en uno de los clubes más exigentes de Europa. Su decisión responde tanto a su compromiso personal como a la confianza que el cuerpo técnico sigue depositando en él.

Sabitzer completó una exigente pretemporada en Austria, en la que mostró actitud y preparación física de primer nivel. El entrenador Niko Kovač valora su experiencia internacional y ha decidido darle una nueva oportunidad dentro del plantel. La competencia por los puestos es muy alta, pero el jugador está dispuesto a ganarse un lugar.

Sabitzer entre la confianza de Kovač, la competencia interna y las ofertas de Arabia Saudí

Actualmente, el Borussia Dortmund cuenta con siete jugadores para cubrir apenas tres posiciones en el mediocampo. En ese contexto, Sabitzer sabe que necesitará constancia y rendimiento para mantenerse en la consideración del técnico. Sin embargo, su determinación para competir ha sido destacada internamente.

Las ofertas de clubes saudíes eran económicamente muy atractivas, pero el austríaco priorizó el nivel competitivo de la Bundesliga y la exigencia del fútbol europeo. Sabe que mantenerse en la élite también le permitirá conservar su lugar en la selección nacional. Además, el hecho de sentirse respaldado por Kovač fue clave en su decisión de no emigrar.

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Sabitzer se concentra en demostrar su jerarquía en cada entrenamiento. Su objetivo es convertirse nuevamente en una pieza relevante dentro del esquema del Dortmund. Lejos de buscar una salida fácil, el austríaco eligió el desafío.