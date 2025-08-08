¡Confirmado! Bayern se retira de la puja por Woltemade

Bayern München ha decidido poner punto final a su interés por el joven delantero Nick Woltemade. Así lo confirmó Max Eberl, director deportivo del club bávaro, en declaraciones que cierran cualquier especulación. La postura del Stuttgart fue clave para tomar esta determinación.

El club de Múnich había iniciado gestiones para conocer las condiciones del traspaso. Sin embargo, desde Stuttgart no mostraron intenciones de entablar negociaciones concretas. Ante esa falta de disposición, la operación quedó oficialmente descartada por parte del Bayern.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Declaraciones de Max Eberl, postura del Stuttgart y futuro de Woltemade

Max Eberl fue claro y directo al ser consultado sobre el tema: “Hicimos gestiones por el jugador, pero el Stuttgart no quiso negociar”, afirmó. También aclaró que, en este contexto, no había mucho más por agregar y que el capítulo está cerrado. Con esta declaración pública, el Bayern da por finalizada cualquier posible incorporación de Woltemade.

El delantero, que ha tenido un crecimiento importante en su rendimiento, seguirá ligado al Stuttgart, al menos por ahora. Su nombre había sonado con fuerza en la planificación del Bayern de cara a reforzar el ataque. No obstante, sin voluntad de venta del club propietario, no hay margen para avanzar.

La decisión del Stuttgart de mantener a Woltemade también refleja su apuesta por retener talento joven. Para el Bayern, en tanto, será momento de buscar otras alternativas en el mercado. Max Eberl ya trabaja en posibles nombres que encajen con el perfil que busca el cuerpo técnico.

Mientras tanto, el mercado de pases sigue su curso, y todo puede cambiar rápidamente. Pero hoy, el caso Woltemade está cerrado para el campeón alemán.