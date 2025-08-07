Las opciones que le quedan a Bayern para reforzar su ataque

Bayern München mantiene como prioridad reforzar el ataque en este mercado de fichajes. El objetivo es encontrar un jugador que encaje en el perfil deseado y a un precio razonable. La directiva bávara busca equilibrio entre calidad y costo para no comprometer su planificación.

La primera opción del club sigue siendo Nick Woltemade, delantero que ha despertado el interés de varios equipos. Sin embargo, las negociaciones con el Stuttgart se han estancado por la postura inflexible del club alemán. Si no hay avances en los próximos días, el Bayern contempla alternativas para no perder tiempo.

Nkunku, Woltemade y Wanner entre las opciones de ataque de Bayern

En ese contexto, al Bayern se le han ofrecido nombres interesantes como el de Christopher Nkunku. El atacante francés estaría abierto a regresar a la Bundesliga y su precio ha disminuido considerablemente. Esto convierte su fichaje en una opción viable si fallan las gestiones por Woltemade.

El regreso de Nkunku podría aportar experiencia y versatilidad al ataque, algo que el cuerpo técnico valora. Además, un fichaje de esta magnitud abriría la puerta a la salida de Paul Wanner. El joven talento podría marcharse en busca de minutos, ya sea a préstamo o con un contrato definitivo.

Por ahora, Wanner se concentra en la pretemporada con el plantel bávaro y no tiene prisa por decidir. Sin embargo, su futuro depende directamente del movimiento que realice el club en el frente ofensivo. La próxima semana será clave para definir los planes del Bayern en el mercado.

El conjunto bávaro tiene claro que necesita reforzar su delantera y no piensa esperar demasiado. La prioridad sigue siendo fichar, pero el margen de maniobra se reduce con cada día que pasa.