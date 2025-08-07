Dortmund pule los detalles para la llegada de Buonanotte

Facundo Buonanotte se encuentra en el centro de las decisiones del Brighton para la nueva temporada, mientras Dortmund lo sigue de cerca. El joven argentino no saldrá de forma definitiva del club inglés. En cambio, la institución estudia seriamente la posibilidad de cederlo para que continúe su desarrollo.

El Brighton considera a Buonanotte una pieza de futuro y no quiere desprenderse totalmente de él. La idea es que sume minutos en un entorno competitivo sin cortar el vínculo con el club. Su salida, si se concreta, será en condición de préstamo.

Dortmund interesado en Buonanotte, pero Brighton prioriza una cesión en la Premier

Uno de los clubes que ha mostrado interés en el jugador es el Borussia Dortmund. La propuesta del equipo alemán incluye una cesión con opción de compra fijada en 25 millones de euros. Sin embargo, esto choca con los planes actuales del Brighton para el mediocampista.

El principal obstáculo para una cesión internacional es la normativa de la Premier League. Los clubes ingleses solo pueden realizar seis cesiones al extranjero por temporada. Por ese motivo, el Brighton prefiere que Buonanotte continúe en Inglaterra, donde podría adaptarse mejor al estilo del torneo.

Además, mantenerlo en la liga local permitiría un seguimiento más cercano de su evolución. El cuerpo técnico del Brighton valora esta posibilidad para tomar decisiones futuras con mayor precisión. Por ahora, la opción de Dortmund no parece ser la favorita en las oficinas del club.

Facundo Buonanotte espera una definición en los próximos días para planificar su temporada. Su talento sigue despertando el interés de equipos importantes, tanto dentro como fuera de Inglaterra. Brighton quiere lo mejor para su proyección, sin dejar de tener el control sobre su destino.