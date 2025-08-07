Leverkusen sigue buscando tres refuerzos en este mercado

Kicker informa que el Bayer Leverkusen está lejos de terminar con el mercado de verano y hay nuevos nombres en su lista.

La búsqueda de Leverkusen para este mercado

Tras la marcha de Granit Xhaka al Sunderland, el Leverkusen podría buscar un nuevo centrocampista. Sin embargo, de hacerlo, este no tendrá la experiencia de Xhaka, ya que el Werkself mostró interés en Ardon Jashari, quien recientemente se incorporó al AC Milan, y en Nico O’Reily, quien se espera que firme una extensión de contrato con el Manchester City. No se puede descartar que el Leverkusen evite fichar un centrocampista, ya que tiene bastante materializado ese departamento.

Loïc Bade y Malick Thiaw son candidatos para el puesto de central; ambos podrían costar unos 30 millones de euros cada uno. Sin embargo, con este último, el Leverkusen se enfrenta a la competencia del Newcastle por el defensa del Milan. Si el Leverkusen decide fichar a un centrocampista menos experimentado, se incorporará un central con experiencia, y ya hay uno en la mira.

También se informa que el Werkself quiere reforzar su ataque con un refuerzo creativo tras la marcha de Florian Wirtz. Esto permitiría a Patrik Schick demostrar su capacidad goleadora con más frecuencia. Sky Alemania informa que el Leverkusen está intentando fichar a Maghnes Akliouche. El Leverkusen ha mantenido conversaciones con el extremo del Mónaco, pero podría costar más de 50 millones de euros.