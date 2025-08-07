Manchester United ultima detalles por Sesko

El futuro de Benjamin Sesko entra en una fase decisiva tras semanas de especulaciones, sobre todo, con Manchester United. El delantero esloveno del RB Leipzig es protagonista de un fuerte interés en la Premier League. Este jueves por la mañana, se llevarán a cabo nuevas negociaciones entre Los Reds Devils y el conjunto alemán.

El objetivo principal del United es alcanzar un acuerdo definitivo con el Leipzig por el atacante de 22 años. A pesar del interés de otros clubes, el Manchester United ha ganado terreno en las últimas horas. La preferencia del jugador por unirse al equipo de Rubén Amorim resulta fundamental para inclinar la balanza.

Manchester United, Newcastle y el traspaso millonario por Sesko

Newcastle United fue el primero en avanzar con una oferta concreta por Sesko. Su propuesta inicial de 75 millones de euros más 5 en primas fue rechazada por el Leipzig. Posteriormente, ofrecieron 90 millones de euros incluyendo variables, lo que finalmente fue aceptado.

A pesar del acuerdo entre clubes, la decisión del jugador cambia el escenario. Benjamin Sesko ya expresó a sus compañeros su intención de abandonar el Leipzig, pero con destino al Manchester United. Por eso, todo indica que esperará una oferta oficial de los Red Devils.

El Manchester United está dispuesto a igualar la propuesta económica presentada por el Newcastle. Aunque finalizó en la decimoquinta posición la temporada pasada, el proyecto deportivo liderado por Rubén Amorim seduce al joven delantero. La salida del esloveno del Leipzig parece inminente, y su destino depende ahora del avance de las negociaciones.

Con todo listo para una definición, Benjamin Sesko podría convertirse en uno de los fichajes más relevantes del mercado. El Manchester United trabaja intensamente para cerrar el acuerdo lo antes posible.