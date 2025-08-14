Borussia Dortmund no fichará a un nuevo central

Tras los recientes problemas defensivos, lo habitual sería que la directiva encabezada por Lars Ricken y Sebastian Kehl liberara fondos para fichar un nuevo central. Sin embargo, el mercado de traspasos se encuentra inflado, con precios millonarios incluso para defensores de nivel medio. Ante esta situación, el Borussia Dortmund ha decidido implementar medidas diferentes para reforzar la zaga.

El entrenador Niko Kovač evaluará de cerca a Filippo Mané durante los próximos entrenamientos, poniéndolo a prueba en situaciones de alta exigencia. El objetivo es determinar si el joven jugador está preparado para responder a las máximas demandas competitivas. Esta evaluación se volverá clave para decidir si el club puede confiar en él como solución interna.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Filippo Mané y la estrategia de Kovac en defensa de Dortmund

El riesgo es considerable, ya que Mané aún no ha disputado un solo partido oficial con el Borussia Dortmund. Además, las lesiones recientes han interrumpido su continuidad, lo que genera interrogantes sobre su fiabilidad. A pesar de ello, la necesidad del equipo obliga a considerar su inclusión como posible titular.

Kovač prefiere evitar el uso de jugadores híbridos, limitando los cambios de posición únicamente a casos de emergencia. Esto significa que Julian Ryerson solo pasaría de lateral a central si fuera estrictamente necesario. En su visión, cada futbolista debe desempeñarse principalmente en su rol habitual para garantizar mayor solidez táctica.

Si Mané responde bien a las exigencias físicas y técnicas, podría convertirse en una pieza clave en la defensa esta temporada. En caso contrario, el equipo deberá buscar alternativas que no impliquen un desembolso desproporcionado en el mercado actual. Dortmund afronta así un delicado equilibrio entre el riesgo deportivo y la gestión financiera, confiando en que su apuesta interna ofrezca resultados positivos.