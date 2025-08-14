Bayern aprieta el acelerador por Nkunku

FC Bayern München está evaluando seriamente la posibilidad de fichar a Christopher Nkunku, actual jugador del Chelsea, para reforzar su frente ofensivo. La operación se activaría una vez concretada la venta de Kingsley Coman al Al Nassr. La salida del extremo francés permitiría liberar espacio y recursos económicos para afrontar la llegada de un nuevo atacante.

Nkunku ve con buenos ojos la opción de unirse al Bayern, un club que le ofrecería protagonismo en la Bundesliga y en competiciones europeas. Su talento y versatilidad encajarían bien en el esquema del conjunto bávaro. Sin embargo, el interés por el jugador no es exclusivo de Alemania, ya que varios equipos de Europa siguen de cerca su situación.

En el Chelsea, la postura actual es clara: solo considerarían una venta definitiva de Nkunku, descartando cualquier tipo de cesión. El club londinense busca obtener ingresos para financiar otras incorporaciones. Entre sus objetivos prioritarios figuran Xavi Simons y Alejandro Garnacho, dos futbolistas jóvenes con gran proyección internacional.

No obstante, los fichajes de Simons y Garnacho no resultarán sencillos, ya que requerirán la venta de más jugadores para cumplir con las regulaciones financieras. Chelsea deberá equilibrar cuidadosamente sus movimientos en el mercado para no comprometer su estabilidad económica. En este contexto, la posible venta de Nkunku podría ser una pieza clave para sus planes.

El desenlace dependerá de la rapidez con la que se cierre la transferencia de Coman al fútbol saudí. Si esta operación se concreta pronto, el Bayern estará en posición de negociar seriamente por Nkunku. Tanto el club alemán como el Chelsea saben que el tiempo será un factor decisivo en este mercado de pases.